Milliarden-Deal: Trump-Clan kauft Insel und plant Luxus-Ressort

"Ich war sehr überrascht, dass so etwas mitten im Mittelmeer existierte und noch nicht erschlossen war", erzählte Jared Kushner in einem Interview mit The Guardian. Für ihn sei die Insel ein "Schatz", auf dem er das ideale Resort plane, "das ich mit meiner Familie und meinen Freunden besuchen möchte", schwärmte Kushner.

Seinen ersten Besuch stattete er der Insel 2021 ab. Gemeinsam mit Ehefrau Ivanka wolle er die besten Architekten für ihr Projekt an Bord holen. "Es wird außergewöhnlich werden", erklärte Ivanka Trump gegenüber The Guardian.