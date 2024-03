Neue Regierungsvorschrift: Bleiben die Pools italienischer Hotels in diesem Sommer trocken?

Die Regierung in Rom hat neue Vorschriften beschlossen, die Strandbad-Betreiber verärgern. Den Badenden müssten nämlich ab dem Sommer Duschen mit Trinkwasser garantiert werden, auch am Meer und in Schwimmbädern. Viele Betreiber sind jedoch nicht an das Wassernetz angeschlossen, sondern nützen Brunnen.