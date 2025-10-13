Italiens Süßwarenindustrie in Not: Haselnüsse bald doppelt so teuer?

Die italienische Haselnussproduktion kriselt. Wegen des Klimawandels, Dürre und Schädlingen hat sich die Produktion heuer um die Hälfte reduziert. Erwartet wird mit einer Produktion von 70.000 Tonnen, das sind 50 Prozent gegenüber dem nationalen Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Die Preise der Haselnüsse haben sich verdoppelt, vor allem die Süßwarenbranche, die ein starker Abnehmer von Haselnüssen ist, stöhnt. Sie versorgt sich etwa aber auch billiger in der Türkei.

Der Verband der italienischen Haselnussproduzenten klagt über ein schwarzes Jahr - doch bereits 2023 und 2024 war es zu starken Ernterückgängen gekommen. Grund dafür sind zu milde Winter, starker Regen im Frühling und Dürre im Sommer, die die Ernte der 95.000 mit Haselnüssen bepflanzten Felder in den Regionen Piemont, Latium und Kampanien schwer belastet hat. Diese Wetterlage führte dazu, dass die Haselnüsse fallen, bevor sie gereift sind.

Italien liegt hinter der Türkei und vor Georgien auf Platz zwei der größten Haselnussexporteure weltweit.