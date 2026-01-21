"Tödliche Stürme": Unwetter im Mittelmeerraum fordern mehrere Tote

Schwere Unwetter haben den Mittelmeerraum getroffen. Bei heftigen Regenfällen in Tunesien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das Land sei „durch tödliche Stürme paralysiert“, meldete die tunesische Staatsagentur TAP am Dienstagabend. Das ungewöhnlich schwere Unwetter habe zu Straßensperrungen geführt und auch Verkehr, Bildungseinrichtungen und die öffentliche Versorgung massiv beeinträchtigt. Vor allem im Norden und Osten des kleinen Lands am Mittelmeer kommt es seit Montag zu schweren Regenfällen.

Deutsche gerieten mit Auto in Fluten

Im Norden Tunesiens wurden zwei deutsche Touristen von Anwohnern aus den Wassermassen gerettet. Die beiden Urlauber gerieten laut einem Ortsvertreter in der ländlichen Gegend um Takelsa südlich von Tunis mit ihrem Auto in die Fluten. Augenzeugen berichteten, das Wasser habe den Mann davongetragen und die Frau habe im Schlamm festgesteckt. Anwohner hätten die beiden mit einem Traktor gerettet, ins Warme gebracht und mit Kleidung versorgt. „Sie hatten Glück“, sagte Ratsmitglied Abdelbasset Belmoni im örtlichen Radio.