Italienischer Badeort verbietet Betteln, Alkohol und Barfußlaufen

So verbietet die Gemeinde in diesem Zeitraum jegliche Form von Bettelei, selbst wenn sie nicht aufdringlich ist. Das Verbot gilt insbesondere im historischen Zentrum, auf öffentlichen Parkplätzen und in der Nähe von Kirchen.

Laut Bürgermeister Matteo Viacava soll damit die touristische Attraktivität des Ortes an der ligurischen Riviera geschützt und unangemessene Verhaltensweisen im öffentlichen Raum unterbunden werden, wie die Tageszeitung Secolo XIX berichtete.