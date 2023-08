Italien: Polizei entdeckt zahlreiche Mängel bei Strandbädern

Die italienische Polizei hat bei landesweiten Kontrollen von Strandbädern am Meer und an Seen zahlreiche Verstöße festgestellt. 20 Badeanstalten mussten ihren Restaurant- und Barbetrieb etwa wegen teils schwerer hygienischer oder baulicher Mängel einstellen, wie die auf Gesundheitsschutz spezialisierte Carabinieri-Einheit Nas am Donnerstag mitteilte.

Bei 257 von 838 kontrollierten Betrieben (knapp 31 Prozent) hätten die Ermittler „Unregelmäßigkeiten“ entdeckt. Die Polizei führte die Kontrollen mitten in der Urlaubszeit durch.

Die bei den Kontrollen der Carabinieri festgestellten Unregelmäßigkeiten bezogen sich demnach größtenteils auf Hygienemängel in Küchen und Orten der Essenszubereitung. Laut Mitteilung beschlagnahmten die Ermittler zwei Tonnen an Nahrungsmitteln, deren Verbrauchsdaten bereits abgelaufen waren oder die falsch gelagert und gekühlt wurden.