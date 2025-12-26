Welt

Weihnachtsessen endet tödlich: Italiener (47) erstickt am Panettone

Ein angeschnittener Panettone mit Rosinen und ein Pandoro mit Puderzucker.
Das Kuchenstück und auch ein Stück Mandarine blockierten die Atemwege des Mannes. Die Rettungskräfte kamen zu spät.
26.12.25, 19:00
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Tragisches Ende eines Weihnachtessens im Kreis der Familie: In der italienischen Stadt Turin ist ein Mann beim Dessert erstickt, wahrscheinlich an einem Bissen des traditionellen italienischen Weihnachtskuchens Panettone. Das Kuchenstück und auch ein Stück Mandarine hätten offensichtlich seine Atemwege blockiert, berichten zahlreiche italienische Medien.

Familienstreit im Auto endet blutig: Frau (56) sticht auf Freund der Tochter ein

Unter anderem der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge bestätigte ein Gerichtsmediziner, dass der Tod durch ein Stück Panettone und ein Stück Mandarine verursacht wurde. Die Familienmitglieder hätten sofort die Rettungskräfte alarmiert, die binnen weniger Minuten eingetroffen seien, schreiben Medien, die teils auch den Namen und Fotos des Gestorbenen veröffentlichten.

Angriff auf Tageszeitung: Demonstranten stürmen Redaktion in Turin

Dem 47-Jährigen sei jedoch nicht mehr zu helfen gewesen. In den sozialen Medien nahmen viele Menschen Anteil - und bezogen sich auf einen Facebook-Eintrag, der dem Bruder des Gestorbenen zugeschrieben wird. „Du wirst immer in unseren Herzen bleiben“, schreibt dieser demnach auf Facebook. 

Mehr zum Thema

Italien Weihnachten
Agenturen, best  | 

Kommentare