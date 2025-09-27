Was zunächst wie ein leer stehendes Logistiklager gewirkt hat, hat sich als unterirdischer Bunker entpuppt, in dem sich die größte jemals in Italien entdeckte illegale Zigarettenfabrik befand: In der Nähe der Stadt Frosinone südlich von Rom sind 300 Tonnen illegal hergestellte Zigaretten beschlagnahmt worden, wie die Polizei am Samstag berichtete. Das sei die größte bisher in Italien sichergestellte Menge.

Eine Person wurde festgenommen, mehrere Anzeigen wegen schweren Schmuggels wurden erstattet. Den Ermittlungen zufolge wurden rund 600 Millionen Euro an Steuern hinterzogen; der illegale Gewinn wird auf etwa 130 Millionen Euro geschätzt. Vermögenswerte im Wert von 53 Millionen Euro wurden beschlagnahmt.