Durch gepanschten Alkohol sind nahe der russischen Metropole St. Petersburg mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Eine gut 60-jährige Frau und ein etwas älterer Mann seien als mutmaßliche Verkäufer des tödlichen Alkohols festgenommen worden, teilten am Freitag die Ermittler mit.

Die Vorfälle ereigneten sich in der Region Leningrad, die St. Petersburg umschließt. Seit Monatsbeginn seien 19 Menschen gestorben, erklärten die regionalen Gesundheitsbehörden.