Alarmierender Trend: Italiens Geburtenrate fällt weiter - Rekordtief erwartet

Italien steuert auf ein weiteres Rekordtief bei der Geburtenrate zu.

Von Jänner bis Juni 2025 sind im Nachbarstaat 166.051 Kinder geboren worden - 12.054 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies entspricht einem Rückgang von 7,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024, als noch 178.555 Geburten verzeichnet wurden, wie aus Angaben des italienischen Statistikamts Istat hervorgeht.

Damit bestätigt sich ein anhaltender Trend: Wenn der derzeitige Rückgang anhält, wird die Zahl der Geburten bis Ende 2025 auf etwa 342.000 sinken - was ein neues Rekordtief darstellen würde, so die Prognosen. Im Jahr 2024 wurden 370.000 Kinder geboren, was bereits ein Rückgang gegenüber den 379.000 im Jahr 2023 war.