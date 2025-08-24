Welt

Mutprobe mit dramatischen Folgen: 27-Jähriger von Auto erfasst

Der junge Ire wurde in der Nacht auf Sonntag im Zuge einer gefährlichen Challenge von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Sein Zustand ist ernst.
24.08.25, 11:40
Eine gefährliche Challenge einer Gruppe junger Männer hat in der Nacht auf Sonntag in Gardone Riviera am Gardasee zu einem schweren Unfall geführt. 

Gegen 2.30 Uhr begannen einige Jugendliche, so zu tun, als würden sie sich vor vorbeifahrende Autos auf der Gardesana-Straße werfen. Während dieser "Mutprobe" wurde ein 27-jähriger Ire von einem Fahrzeug erfasst, wie lokale Medien berichteten.

Bei "Mutprobe" von Auto erfasst: Zustand ernst

Der Mann wurde sofort medizinisch versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Brescia gebracht. Sein Zustand ist ernst, aber er schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. 

Zuletzt waren in Italien wiederholt gefährliche Challenges von Jugendlichen im Zusammenhang mit herannahenden Autos gemeldet worden.

