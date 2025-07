Kein Ausweis mehr nötig für Flug ab beliebtem Urlaubsland

An italienischen Flughäfen genügt künftig beim Einstieg in Inlandsflüge und Reisen in den Schengenraum die Bordkarte - der Ausweis muss am Gate nicht mehr vorgezeigt werden. Das neue Verfahren wurde von der italienischen Zivilluftfahrtbehörde (ENAC) eingeführt und vom Innenministerium genehmigt, wie die Tageszeitung Corriere della Sera vorab ankündigte.

Die Maßnahme soll die Abläufe an Flughäfen beschleunigen - ohne Kompromisse bei der Sicherheit: Flughäfen seien geschützte Räume und es sei an der Zeit, Flugreisen genauso zu behandeln wie Bahnreisen, sagte ENAC-Chef Pierluigi Di Palma der Tageszeitung "Corriere della Sera". Wer den Sicherheitsbereich eines Flughafens betrete, habe schon die üblichen Sicherheitscodes (wie Metalldetektoren oder Kontrollschleusen) passiert.