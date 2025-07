Auf dem norditalienischen Flughafen Orio al Serio nahe der lombardischen Stadt Bergamo ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann kam ums Leben, nachdem er von einem Triebwerk eingesogen worden war. Das Flugzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Startvorbereitung. Alle Abläufe am Airport wurden daraufhin für über eine Stunde ausgesetzt.

Weder Passagier noch Mitarbeiter: Mann rannte auf Rollfeld

Laut der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera rannte der 35-Jährige auf das Rollfeld direkt in Richtung des startbereiten Flugzeugs, das bereits in Bewegung war. Bei dem Mann, den Polizisten erfolglos aufzuhalten versuchten, handelte es sich weder um einen Passagier noch um einen Airport-Mitarbeiter. Noch unklar ist, wie der Mann die Maschine erreichen konnte.