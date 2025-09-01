Italien: Seit Samstag bereits 40 Erdbeben

Am Montag um 4.55 Uhr ist in der Region der Phlegräischen Felder (Campi Flegrei) in der Provinz Neapel ein Erdbeben der Stärke 4,0 registriert worden.

Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) lag das Epizentrum in der Nähe der Stadt Pozzuoli. Es handelte sich um das stärkste Beben seit Beginn einer neuen seismischen Aktivitätsphase, die seit Samstag in der Gegend andauert.

Insgesamt wurden bisher mindestens 40 Erdbeben verzeichnet, davon allein 23 in den frühen Stunden am Montag. Angaben über größere Schäden oder Verletzte gab es nicht.