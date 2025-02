Italien: Schon wieder Cyberangriffe auf Banken und Flughäfen

Nach Attacke der russischen Regierung auf Präsident Mattarella

Zuletzt wurden in Italien wiederholt Fälle von Hackerangriffen auf wichtige Datenbanken gemeldet. Bereits Ende Dezember wurde eine Attacke auf die IT-Systeme der beiden Mailänder Flughäfen Linate und Malpensa verübt.

Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministers Sergej Lawrow, hatte am Freitag Mattarella attackiert und ihm wegen eines Vergleichs Russlands mit Nazi-Deutschland "blasphemische Verleumdungen" unterstellt. Der 83-jährige Mattarella hatte vor einigen Tagen in einer Rede an einer Universität Parallelen zwischen Russlands Aggression gegen die Ukraine und dem - so wörtlich - "Projekt des Dritten Reichs" gezogen. Beide Male handle es sich um einen "Eroberungskrieg".