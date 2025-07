Israelische Siedler prügelten Palästinenser tot

Im Westjordanland haben israelische Siedler nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums einen Mann zu Tode geprügelt. Der 23-Jährige sei gestorben, nachdem er in Sinjil nördlich von Ramallah "am ganzen Körper von Siedlern geschlagen" worden sei, erklärte das Ministerium am Freitag.

Israelische Behörden hatten kürzlich einen Zaun errichtet, durch den Teile von Sinjil von der zentralen Nord-Süd-Achse im Westjordanland, der Straße Nr. 60, abgeschnitten wurden. Nach Angaben palästinensischer Bewohner konnten diese dadurch teilweise nicht mehr an ihren Wohnort gelangen. Auch die Ernte sei zerstört worden.