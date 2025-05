Ein Transparent in englischer Sprache, das die islamische Figur des Mahdi verherrlichte, ist am Donnerstag von der Polizei in der Nähe des Petersdoms beschlagnahmt worden. Die Beamten zeigten drei Männer an, die das Transparent mit einem QR-Code schwenkten.

Der QR-Code verwies auf ein islamisches Video, in dem die Bedeutung der Figur des Mahdi anstelle des Papstes hervorgehoben wird.