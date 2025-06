Bei Grenzkontrolle in Bayern: Iraner von deutscher Polizei erschossen

Im Grenzgebiet zwischen Bayern und Tschechien haben deutsche Polizisten einen 47 Jahre alten Mann erschossen, nachdem dieser zuvor auf die Polizisten geschossen hatte. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag in Bayreuth mitteilte, wollten die Beamten das Auto des Mannes im Rahmen der Binnengrenzkontrolle in der Nähe Gemeinde Schirnding anhalten. Der Fahrer sei aber geflüchtet und habe auf die Beamten das Feuer eröffnet. Daraufhin hätten diese zurückgeschossen.