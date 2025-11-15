Iran beschlagnahmte ausländischen Öltanker

Der vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate in einen Zwischenfall verwickelte Öltanker ist vom Iran konfisziert worden.

Das Schiff "Talara" mit 30.000 Tonnen petrochemischer Produkte sei am Freitagmorgen (Ortszeit) auf Anweisung der Justizbehörde beschlagnahmt und zur Untersuchung möglicher Verstöße in den Hafen von Makran am Persischen Golf geleitet worden, teilten die Revolutionsgarden am Samstag mit.

Die Maßnahme sei im Rahmen gesetzlicher Aufgaben und zur Wahrung nationaler Interessen erfolgt. Was genau damit gemeint ist, wurde nicht gesagt. Weitere Details sollen nach Untersuchung der Ladung und Inspektion des Tankers veröffentlicht werden, hieß es in der Mitteilung auf der Webseite Sepah-News der Revolutionsgarden.