Mehr als 60 Tote nach Feuer in irakischem Einkaufszentrum

Wie das Innenministerium in Bagdad mitteilte, war das fünfstöckige Gebäude in der Stadt Al-Kut erst eine Woche vor dem Unglück eröffnet worden. Die meisten der Opfer, darunter auch Kinder, erstickten demnach, als sie von den Flammen eingeschlossen wurden. 45 Menschen konnten nach Angaben der Behörden von Rettungskräften aus dem Gebäude gerettet werden.

Al-Kut liegt ungefähr 170 Kilometer südöstlich von Bagdad in der Provinz al-Wasit. Dort wurde eine dreitägige Trauerperiode ausgerufen. Die Ursache für den in der Nacht ausgebrochenen Brand war zunächst unklar.

Innenminister Abdul Amir Al-Schammari ordnete eine Untersuchungskommission an. Die Verantwortlichen würden zu Rechenschaft gezogen werden, kündigte er in einer Mitteilung des Ministeriums an. Menschen vor Ort machten in lokalen Medien schlechte Sicherheitsstandards für das rasche Ausbreiten des Feuers verantwortlich.