Internationale Rangliste: Die 30 coolsten Straßen der Welt

Zwischen den Zeilen solcher Listen ist immer auch viel Raum für Diskussionen und Kritik sowie für Fragen zur Vergleichbarkeit oder Sinnhaftigkeit. Das Magazin erklärt die Beweggründe wie folgt: „Das Straßenleben ist der Ort, an dem man einen Blick auf die Zukunft unserer Städte werfen kann. Der Mensch ist ein soziales Wesen, und diese Straßen sind die Orte, an denen wir uns aufhalten, wenn wir wieder anfangen, gemeinsam zu essen, zu trinken und uns zu unterhalten“, wird James Manning von Time Out in einer Aussendung zitiert. Das Ranking solle auch als Signal in Zeiten der Corona-Pandemie verstanden werden, weil das Leben in weiten Teilen der Welt allmählich wieder in die Straßen zurückkehrt.