Verheerende Flutkatastrophe in Indonesien: Über 1.000 Todesopfer

Bei den verheerenden Überschwemmungen in Indonesien kamen mindestens 1.000 Menschen ums Leben. 218 werden noch vermisst.
13.12.25, 10:19
Mehr als zwei Wochen nach den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen in Indonesien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf über 1.000 gestiegen. 

Weitere 218 Menschen würden derzeit noch vermisst, hieß es in der jüngsten Mitteilung der nationalen Katastrophenschutzbehörde am Samstag.

Flutkatastrophe: Unzureichende Hilfsmaßnahmen in Indonesien

Verheerende Flutkatastrophe in Südostasien

Indonesien und mehrere andere Länder in Süd- und Südostasien waren Ende November von Tropenstürmen und heftigem Monsunregen heimgesucht worden.

In betroffenen Gebieten von den Regenwäldern der indonesischen Insel Sumatra bis zu den Plantagen in Sri Lanka gab es Erdrutsche und Überschwemmungen. In Indonesien war angesichts schleppend verlaufender Hilfsmaßnahmen Kritik an den Behörden laut geworden.

