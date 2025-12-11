Flutkatastrophe: Unzureichende Hilfsmaßnahmen in Indonesien

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zwei Wochen nach den verheerenden Überschwemmungen in Indonesien wächst in der Bevölkerung die Frustration angesichts schleppend verlaufender Hilfsmaßnahmen. Man ringe immer noch mit denselben Themen: "Wenn Sie nach Fortschritten fragen: Die sind minimal", sagte der 36-jährige Sariyulis in Lhokseumawe in der Provinz Aceh. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 990, wie ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag mitteilte. Immer noch würden über 220 Menschen vermisst.

Indonesien und mehrere andere Länder in Süd- und Südostasien waren Ende November von Tropenstürmen und heftigem Monsunregen heimgesucht worden. In den Regenwäldern von Sumatra bis zu den Plantagen in Sri Lanka gab es Erdrutsche und Überschwemmungen. Er sei immer noch dabei, sein Haus von innen zu reinigen, sagte Sariyulis weiter. "Draußen ist nichts mehr zu reinigen wegen all des Schlamms", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Die meisten Betroffenen würden über unzureichende Hilfe der Behörden klagen.