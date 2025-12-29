Brand in Altersheim in Indonesien fordert 16 Tote

Bei einem Brand in einem Altersheim in Indonesien sind 16 Menschen ums Leben gekommen.

Drei weitere Menschen erlitten Verbrennungen, wie der Leiter der Rettungsbehörde in Manado auf der Insel Sulawesi, Jimmy Rotinsulu, am Montag sagte. Zwölf Menschen konnten demnach unverletzt evakuiert werden.