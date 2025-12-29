Brand in Altersheim in Indonesien fordert 16 Tote
12 Menschen wurden unverletzt geborgen.
Bei einem Brand in einem Altersheim in Indonesien sind 16 Menschen ums Leben gekommen.
Drei weitere Menschen erlitten Verbrennungen, wie der Leiter der Rettungsbehörde in Manado auf der Insel Sulawesi, Jimmy Rotinsulu, am Montag sagte. Zwölf Menschen konnten demnach unverletzt evakuiert werden.
Der Fund mehrerer Leichen in den Zimmern des Altersheims lasse darauf schließen, dass die Bewohner im Schlaf von dem Feuer überrascht wurden, sagte Rotinsulu der Nachrichtenagentur AFP weiter. Der Brand in dem Pflegeheim ereignete sich am Sonntagabend.
In Indonesien kommt es immer wieder zu tödlichen Bränden. Anfang Dezember kamen bei einem Brand in einem Bürogebäude in Jakarta über 20 Menschen ums Leben.
