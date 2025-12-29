Hundewelpe sorgte für Flugverspätungen

Ein mutmaßlich entlaufener Hundewelpe hat sich auf das Gelände des Flughafens von Mallorca verirrt und dort für größere Aufregung gesorgt. Die Regionalzeitung Mallorca Magazin zitierte einen Leser, dessen Flug wegen des Vorfalls am Sonntag zunächst nicht wie vorgesehen landen konnte und über der Landebahn kreisen musste.

Drei weitere Maschinen hätten ebenfalls nur mit Verzögerung landen können. Nach rund 20 Minuten sei die Landebahn wieder freigegeben worden, hieß es im Mallorca Magazin. So etwas habe am Flughafen Son Sant Joan in Palma "wohl kaum jemand je erlebt", schrieb das Blatt.