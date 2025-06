Hundert tote Katzen in Haus von Tierschutz-Mitglied entdeckt

Im völlig verdreckten Haus einer Frau in Japan, die einer Tierschutzorganisation angehörte, sind die Kadaver von hundert toten Katzen entdeckt worden. Die Tierschutzgruppe Animal Assist Senju veröffentlichte in Online-Netzwerken Fotos von dem vermüllten Haus, das den Angaben zufolge voller "Fäkalien und Urin" war. Die Bewohnerin gehörte demnach der Tierschutzgruppe an, sie habe aber ohne Rücksprache mit der Organisation offenbar viel zu viele Tiere bei sich aufgenommen.