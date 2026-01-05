Aggressiver Hund lässt eigene Familie nicht aus Hotelzimmer
Zusammenfassung
- Ein aggressiver Schäfer-Labrador-Mischling hinderte eine Familie in München am Verlassen ihres Hotelzimmers.
- Der Hund zeigte nach dem Erbrechen sogenanntes Ressourcenverteidigungsverhalten und bedrohte die Familie.
- Ein Hundeführer konnte den Hund sichern und ins Tierheim bringen.
Ein aggressiv gewordener Hund hat eine Familie am Verlassen ihres Hotelzimmers in München gehindert.
Der Hund habe sich vor der Tür im Zimmer positioniert, die dreiköpfige Familie angebellt und die Zähne gefletscht, sagte eine Polizeisprecherin. Weil die Familie nicht mehr an ihrem Hund vorbei aus dem Zimmer kam, rief der Vater am späten Samstagabend die Polizei.
Ressourcenverteidigung
Der Schäferhund-Labrador-Mischling hatte sich den Angaben zufolge vor der Tür im Hotelzimmer übergeben. Daraufhin habe er Verhalten zur sogenannten Ressourcenverteidigung gezeigt.
Dies kann laut Polizeisprecherin bei Hunden auftreten, wenn sie bestimmte Gegenstände, die ihnen wichtig sind, schützen wollen. Dazu können Futter oder Spielzeug, aber wohl auch Kot oder Erbrochenes gehören.
Ein Hundeführer mit Diensthund habe dem Vierbeiner schließlich eine Leine und einen Maulkorb anlegen können. Dann sei der Hund zunächst ins Tierheim gebracht worden.
