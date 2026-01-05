Aggressiver Hund lässt eigene Familie nicht aus Hotelzimmer

Ein aggressiv gewordener Hund hat eine Familie am Verlassen ihres Hotelzimmers in München gehindert.

Der Hund habe sich vor der Tür im Zimmer positioniert, die dreiköpfige Familie angebellt und die Zähne gefletscht, sagte eine Polizeisprecherin. Weil die Familie nicht mehr an ihrem Hund vorbei aus dem Zimmer kam, rief der Vater am späten Samstagabend die Polizei.