Hubschrauber mit Politikern abgestürzt, 2 Minister sind tot

Bei einem Hubschrauberabsturz im westafrikanischen Ghana sind acht Menschen ums Leben gekommen, darunter der Verteidigungsminister und der Umweltminister des Landes. Der Hubschrauber der ghanaischen Luftwaffe sei in der südlichen Ashanti-Region abgestürzt, sagte Stabschef Julius Debrah am Mittwoch. An Bord der Maschine befanden sich noch weitere Politiker.