Tragödie in Polen: 5 Menschen sterben bei Brand in Hostel

Bei einem Brand in einem Hostel in Polen sind fünf Menschen ums Leben gekommen.

Zwölf weitere Personen seien aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr. Der Brand in dem Hostel in der schlesischen Kleinstadt Pszow nahe der Katowice war am späten Sonntagabend bemerkt worden.

"Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, fand sie das gesamte zweistöckige Gebäude und das Dachgeschoss in Flammen vor."