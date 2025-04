Nach Disco-Unglück: Bereits 225 Tote in der Dominikanischen Republik

Nach dem Einsturz des Dachs eines Nachtclubs in der Dominikanischen Republik ist die Zahl der Todesopfer auf 225 gestiegen. Wie Gesundheitsminister Víctor Atallah am Samstag sagte, starben 221 Menschen direkt am Unglücksort und vier weitere Menschen erlagen im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Opferzahl könnte seinen Angaben zufolge weiter steigen, da immer noch Schwerverletzte im Krankenhaus um ihr Leben kämpfen.