Mindestens 44 Tote und 150 Verletzte bei Einsturz von Disco-Dach

Bei dem Dacheinsturz in einer Disco in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Das sagte Rettungsdienstleiter Juan Manuel Méndez auf einer Pressekonferenz.

Rund 150 Personen seien verletzt worden. Die Suche nach Verschütteten dauere an, die Unglücksursache war zunächst unklar.