Vermummte stellten 2 Meter großen Holzpenis auf

Ein mehr als zwei Meter hoher Holzpenis ist vor einem Bürogebäude in Ismaning im Landkreis München in Bayern aufgestellt worden. Laut Polizeiangaben wurde die Skulptur von acht maskierten Männern zwischen 19 und 30 Jahren aus dem Landkreis Augsburg platziert. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte in der Nacht auf Sonntag die Gruppe bemerkt und die Polizei gerufen. Wie die Beamten herausfanden, wurde die Skulptur im Rahmen einer Kunstaktion aufgestellt.