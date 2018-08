Höhlendrama in Thailand: Bauarbeiten für Museum haben begonnen

An die glückliche Rettung von zwölf Buben und ihrem Fußballtrainer aus einer Höhle in Thailand soll künftig ein Museum erinnern. Die Arbeiten in der Provinz Chiang Rai begannen am Donnerstag, wie lokale Medien berichteten. Am Eingang soll eine Statue des bei den Vorbereitungen zur Rettung gestorbenen thailändischen Tauchers platziert werden.