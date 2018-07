Thailändische Höhle soll Touristenattraktion werden

Nachdem die spektakuläre Rettung des Buben-Fußballteams in Thailand erfolgreich zu Ende gegangen ist, will Thailand den Ort der Höhlen-Rettung nun zur Touristenattraktion machen. Die Kommandozentrale der Rettungsteams an der Höhle werde "ein weiteres Highlight in Thailand werden", sagte Einsatzleiter Narongsak Osottanakorn am Donnerstag. Geplant sei die Einrichtung eines Museums, das die Kleidung und die Ausrüstung der Retter zeige.

Das Museum dürfte den Helden-Kult fördern, der in Thailand um die Retter des Jugend-Fußballteams entsteht, das zweieinhalb Wochen in der Höhle eingeschlossen war. Die Bangkok Post veröffentlichte am Donnerstag Porträts der Rettungshelfer unter der Überschrift: "Ihr seid Helden." Die Zeitung The Nation schrieb von einem "Triumph der weltweiten Kooperation". Zumindest zwei Filmproduzenten haben bereits Interesse an der Verfilmung der Rettungsaktion bekundet.

Das Video der Rettung, das die Thai Navy Seals auf Facebook posteten, wurde zum Hit auf Social Media Kanälen. Es ist fst 39.000 Mal geteilt worden (Stand Donnerstag Nachmittag).