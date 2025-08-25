Schüler im autoritär regierten El Salvador müssen höflich sein - oder mit Konsequenzen rechnen. Wer nicht "Guten Morgen", "Danke" oder "Bitte" sagt, soll künftig mit Punkten bestraft werden. Mit den Vorschriften will die neue Bildungsministerin des mittelamerikanischen Landes, die Militäroffizierin Karla Trigueros, die Disziplin an Schulen fördern.

Die strengen Regeln gehören zur Politik der harten Hand des rechtspopulistischen Präsidenten Nayib Bukele. Im Kampf gegen die Kriminalität gilt in dem Land mit rund 6,4 Millionen Einwohnern seit drei Jahren der Ausnahmezustand. Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit und das Fernmeldegeheimnis wurden eingeschränkt.