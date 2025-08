Bukele setzte 2024 seine umstrittene Wiederwahl durch Der 44-jährige Bukele regiert das kleinste mittelamerikanische Land seit 2019 und geht hart gegen die Bandenkriminalität vor. Seit 2022 gilt in dem Land mit sechs Millionen Einwohnern der Ausnahmezustand. Aktivisten prangern willkürliche Festnahmen und schwere Menschenrechtsverletzungen an; zunehmend geraten auch Kritiker, Journalisten und Oppositionelle ins Visier der Staatsmacht.

Nur die drei Vertreter der Opposition stimmten dagegen. Die Änderungen müssen noch in einer zweiten Abstimmung bestätigt werden, was als sicher gilt. „Danke, dass Sie Geschichte geschrieben haben“, sagte der Präsident der Legislative, Ernesto Castro, zu seinen Kollegen der Regierungspartei Nuevas Ideas (Neue Ideen) im Parlament.

Das Parlament von El Salvador , in dem die Partei von Präsident Nayib Bukele über die absolute Mehrheit verfügt, hat die unbegrenzte Wiederwahl des Staatsoberhaupts gebilligt. Im Schnellverfahren beschlossen die 57 regierungstreuen Abgeordneten eine Verfassungsänderung, die zudem die Amtszeit des Präsidenten von bisher fünf auf sechs Jahre verlängert.

Vorübergehend hatte Bukele, ein Verbündeter von US-Präsident Trump, 261 aus den Vereinigten Staaten abgeschobene Venezolaner aufgenommen und in die berüchtigten Hochsicherheitsgefängnissen des Landes gesperrt.

Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador

Den Männern war vorgeworfen worden, Mitglieder des venezolanischen Verbrechersyndikats Tren de Aragua zu sein, das die US-Regierung zur Terrororganisation erklärt hat. Mittlerweile sind die Venezolaner in ihre Heimat abgeschoben worden.

Bukele bezeichnete sich selbst spöttisch als den „coolsten Diktator der Welt“. Trotz des in der Verfassung verankerten Wiederwahlverbots wurde Bukele im vergangenen Jahr mit rund 85 Prozent der Stimmen erneut gewählt. Regierungstreue Verfassungsrichter hatten seine Kandidatur ermöglicht. Die beschlossene Neuregelung sieht vor, dass die aktuelle Amtszeit des Präsidenten bereits am 1. Juni 2027 endet, also zwei Jahre früher als ursprünglich vorgesehen.

Damit sollen künftig Präsidenten-, Parlaments- und Kommunalwahlen gleichzeitig stattfinden. Zudem wird die zweite Wahlrunde abgeschafft. Um Präsident zu werden, wird eine einfache Mehrheit genügen.