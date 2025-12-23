"Außergewöhnliches" Hochwasser in Südfrankreich

Kurz vor Weihnachten haben Teile von Südfrankreich mit heftigem Hochwasser zu kämpfen. Der französische Warndienst Vigicrue schrieb von einem "außergewöhnlichen Hochwasser" im Département Hérault, bei der Großstadt Montpellier.

Die örtliche Präfektin Chantal Mauchet sagte, eine solche Lage habe es wohl seit mehr als 30 Jahren nicht gegeben.