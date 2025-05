Hochwasser in Australien: 50.000 Menschen vor Evakuierung

Drei der Opfer waren jeweils in ihren Autos von den Fluten überrascht worden und ertrunken, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Ein 63-Jähriger war hingegen in seinem überfluteten Haus in der Gemeinde Moto tot aufgefunden worden, etwa 250 Kilometer nördlich von Sydney.

"Heldenhafte logistische Leistung"

Anwohner sprachen von einer katastrophalen Situation. Zehntausende Menschen sind direkt betroffen und mussten sich auf Evakuierungen vorbereiten. Etwa 50.000 Menschen könnten aus ihren Häusern evakuiert zu werden, berichtet die Zeitung Sydney Morning Herald.

Besonders schlimm ist die Situation in der Region Mid North Coast, speziell in den Kleinstädten Taree in der Weinregion Hunter Valley und in Port Macquarie.