48 Grad: Hitzewelle im Südwesten der USA

Alles deute daraufhin, "dass es am Wochenende und in einigen Gebieten bis in die nächste Woche hinein gefährlich heiß sein wird", erklärte der National Weather Service (NWS) am Donnerstag.

"Machen Sie keine Wanderungen oder andere körperliche Aktivitäten außer sehr früh am Tag und auch dann mit äußerster Vorsicht (...)", so die Empfehlung. Auch sollten die Bürger darauf achten, genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen.