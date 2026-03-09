Brand in E-Zigaretten-Shop: Bahnhof in Glasgow gesperrt

Nach einem Brand und dem teilweisen Einsturz eines angrenzenden Gebäudes ist der Hauptbahnhof der schottischen Stadt Glasgow geschlossen worden, wie der Sender BBC am Sonntag berichtete.

Dutzende Zugverbindungen seien ausgefallen, der Bahnhof bleibe bis auf Weiteres geschlossen, hieß es unter Berufung auf den Bahnbetreiber National Rail. Das Feuer brach am Sonntagnachmittag in einem Geschäft für E-Zigaretten in der Nähe des Bahnhofs aus. Verletzte wurden nicht gemeldet.