Burgenland

Feuer in Wirtschaftskammer Eisenstadt: Gebäude wurde evakuiert

Das Feuer brach in einem Raum aus. Verletzt wurde niemand.
28.02.2026, 11:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wirtschaftskammer Eisenstadt wird evakuiert.

In der Wirtschaftskammer in Eisenstadt ist am Samstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Der Alarm wurde kurz vor 10 Uhr durch die Brandmeldeanlage ausgelöst, das Gebäude wurde evakuiert.

Tödlicher Wohnhausbrand: Heiße Asche war Auslöser

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellten die Helfer starke Rauchentwicklung fest. Der Brand in einem Raum im ersten Stock sei unter schwerem Atemschutz gelöscht worden, berichtete Philipp Dorner von der Stadtfeuerwehr der APA

WK Eisenstadt wird evakuiert.

WK Eisenstadt wird evakuiert.

WK Eisenstadt wird evakuiert.

WK Eisenstadt wird evakuiert.

WK Eisenstadt wird evakuiert.

WK Eisenstadt wird evakuiert.

Verletzt wurde niemand, hieß es von der Landessicherheitszentrale. Die Brandursache war vorerst unbekannt. 

Vier Feuerwehren standen im Einsatz. Am späten Vormittag waren noch Nachlöscharbeiten im Gange. 

Eisenstadt
kurier.at  | 

Kommentare