Tödlicher Wohnhausbrand: Heiße Asche war Auslöser

Nach einem tödlichen Wohnhausbrand am Donnerstagabend in Loretto (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist die Ursache ermittelt worden.

Heiße Asche dürfte aus einem Kachelofen gefallen sein und das Feuer ausgelöst haben, berichtete der ORF am Samstag.

