Tödlicher Wohnhausbrand: Heiße Asche war Auslöser
Die Asche soll aus einem Kachelofen gefallen sein. Eine 83-Jährige starb bei dem Feuer.
Nach einem tödlichen Wohnhausbrand am Donnerstagabend in Loretto (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist die Ursache ermittelt worden.
Heiße Asche dürfte aus einem Kachelofen gefallen sein und das Feuer ausgelöst haben, berichtete der ORF am Samstag.
Bei den Löscharbeiten waren 65 Helfer im Einsatz gestanden. Eine 83-Jährige wurde tot in dem Gebäude gefunden. Das Haus wurde zerstört.
