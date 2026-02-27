Loretto: Frau bei Wohnhausbrand gestorben

Eine Frau ist am Donnerstagabend beim Brand eines Wohnhauses in Loretto (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gestorben.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Teile des Daches und die Zwischendecke eingestürzt, die Einsatzkräfte konnten das Gebäude zunächst nicht betreten, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Freitag in der Früh.