Meterhohe Flammen am Dach: Familie flieht aus brennendem Haus in NÖ

In der Nacht auf Mittwoch rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus, um einen Wohnhausbrand in Siegenfeld (Bezirk Baden) zu löschen. Der Hausbesitzer war kurz nach Mitternacht von einem lauten Knall aufgeschreckt worden und entdeckte meterhohe Flammen, die aus dem Dachstuhl rund um den Kamin loderten. Er weckte Sohn und Ehefrau, die den Notruf bei der Feuerwehr absetzten.

Ausbreitung verhindert Laut Bericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Baden trafen die Feuerwehr Siegenfeld sowie Helferinnen und Helfer aus Heiligenkreuz, Gaaden, Baden-Stadt und Baden Weikersdorf gegen 00.18 Uhr am brennenden Gebäude ein. Die Familie hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits ins Freie gerettet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Baden Ein Wohnhaus in der Gemeinde Heiligenkreuz stand in Flammen.