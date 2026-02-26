Meterhohe Flammen am Dach: Familie flieht aus brennendem Haus in NÖ
In der Nacht auf Mittwoch rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus, um einen Wohnhausbrand in Siegenfeld (Bezirk Baden) zu löschen. Der Hausbesitzer war kurz nach Mitternacht von einem lauten Knall aufgeschreckt worden und entdeckte meterhohe Flammen, die aus dem Dachstuhl rund um den Kamin loderten. Er weckte Sohn und Ehefrau, die den Notruf bei der Feuerwehr absetzten.
Ausbreitung verhindert
Laut Bericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Baden trafen die Feuerwehr Siegenfeld sowie Helferinnen und Helfer aus Heiligenkreuz, Gaaden, Baden-Stadt und Baden Weikersdorf gegen 00.18 Uhr am brennenden Gebäude ein. Die Familie hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits ins Freie gerettet.
Zunächst wurden die Flammen im Außenbereich bekämpft. Parallel betraten Feuerwehrmitglieder mit Atemschutzgeräten das Haus und arbeiteten sich mittels Motorsäge zum Brandherd vor. Das Feuer konnte rasch eingedämmt sowie die weitere Ausbreitung verhindert werden, hieß es im Einsatzbericht. Um 2.30 Uhr wurde "Brand aus" vermeldet. Insgesamt standen neben Polizei und Rettung 67 Feuerwehrmitglieder mit 15 Fahrzeugen im Einsatz.
