Niederösterreich

Meterhohe Flammen am Dach: Familie flieht aus brennendem Haus in NÖ

Mehrere Feuerwehren waren rund zwei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.
Kristina Leitner
26.02.2026, 11:33

Der gelöschte Dachstuhl, mehrere Feuerwehrleute sind auf dem dampfenden Dach zu sehen.

In der Nacht auf Mittwoch rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus, um einen Wohnhausbrand in Siegenfeld (Bezirk Baden) zu löschen. Der Hausbesitzer war kurz nach Mitternacht von einem lauten Knall aufgeschreckt worden und entdeckte meterhohe Flammen, die aus dem Dachstuhl rund um den Kamin loderten. Er weckte Sohn und Ehefrau, die den Notruf bei der Feuerwehr absetzten.

Ausbreitung verhindert

Laut Bericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Baden trafen die Feuerwehr Siegenfeld sowie Helferinnen und Helfer aus Heiligenkreuz, Gaaden, Baden-Stadt und Baden Weikersdorf gegen 00.18 Uhr am brennenden Gebäude ein. Die Familie hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits ins Freie gerettet.

Aufnahme von einem Haus dessen Dach in Flammen steht.

Ein Wohnhaus in der Gemeinde Heiligenkreuz stand in Flammen.

Zunächst wurden die Flammen im Außenbereich bekämpft. Parallel betraten Feuerwehrmitglieder mit Atemschutzgeräten das Haus und arbeiteten sich mittels Motorsäge zum Brandherd vor. Das Feuer konnte rasch eingedämmt sowie die weitere Ausbreitung verhindert werden, hieß es im Einsatzbericht. Um 2.30 Uhr wurde "Brand aus" vermeldet. Insgesamt standen neben Polizei und Rettung 67 Feuerwehrmitglieder mit 15 Fahrzeugen im Einsatz.

Baden
