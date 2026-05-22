Fünf Tage nach dem Sturz von der Gästetribüne im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken ist ein Fußballfan seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 37-Jährige sei am Donnerstag im Krankenhaus in Saarbrücken gestorben, teilte die Polizei am Abend in der saarländischen Landeshauptstadt mit.

Fußballfan stürzte mehrere Meter in die Tiefe Das Unglück geschah am vergangenen Wochenende bei einem Auswärtsspiel des FC Hansa Rostock. Der Rostocker Fußballfan war kurz vor Spielende auf einen Zaun geklettert und hatte das Gleichgewicht verloren. Der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach Auswertung von Videoaufnahmen werde ein Fremdverschulden ausgeschlossen, hieß es von der Polizei.