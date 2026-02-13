Hangrutsch nach Unwettern: Ein Toter nahe Rom
Zusammenfassung
- Ein Mann kam bei einem Hangrutsch nahe Rom ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt.
- Heftige Regenfälle führten zu Erdrutschen und Schäden in der Region Rom und Süditalien.
- In Niscemi auf Sizilien mussten über 1.500 Menschen wegen Erdrutschgefahr ihre Häuser verlassen.
Ein Mann ist nahe Rom in seinem Haus ums Leben gekommen, nachdem ein Hang abgerutscht war und das Gebäude erfasst hatte. Das Unglück passierte am späten Donnerstagabend in der Gemeinde Formello.
Das Opfer war 58 Jahre alt, berichteten italienische Medien. Ein Teil des Hangs löste sich vermutlich infolge der heftigen Regenfälle der vergangenen Tage. Die Geröllmassen trafen das dreistöckige Wohnhaus. Zwei weitere Bewohner wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
1.500 Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen
Sie sollen sich nicht in kritischem Zustand befinden. Rom und Umgebung sind am Donnerstag von heftigen Niederschlägen heimgesucht worden.
In Italien besteht große Gefahr wegen Erdrutschen infolge der heftigen Niederschläge. Seit zwei Wochen sackt der Boden in Teilen des Gebiets von Niscemi im Süden Siziliens ab. Der äußere Teil der Stadt steht direkt am Abhang und droht weiter abzurutschen. Mehr als 1.500 Menschen mussten laut Behörden bereits ihre Häuser verlassen. Viele von ihnen werden wohl auch nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren können.
