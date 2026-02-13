Hangrutsch nach Unwettern: Ein Toter nahe Rom

Ein Mann ist nahe Rom in seinem Haus ums Leben gekommen, nachdem ein Hang abgerutscht war und das Gebäude erfasst hatte. Das Unglück passierte am späten Donnerstagabend in der Gemeinde Formello.

Das Opfer war 58 Jahre alt, berichteten italienische Medien. Ein Teil des Hangs löste sich vermutlich infolge der heftigen Regenfälle der vergangenen Tage. Die Geröllmassen trafen das dreistöckige Wohnhaus. Zwei weitere Bewohner wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.