Hanau: Hakenkreuze mit menschlichem Blut auf Motorhauben geschmiert

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei
Fast 50 Autos wurden beschmiert, bei vielen wurde ein Hakenkreuz auf die Motorhaube gemalt. Die Polizei bittet um Hinweise.
06.11.25, 10:04
Zusammenfassung

  • In Hanau wurden fast 50 Autos, Briefkästen und Hauswände mit menschlichem Blut und Hakenkreuzen beschmiert.
  • Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen und bittet um Hinweise.
  • Die Hintergründe der Tat sind unklar, es gibt keine Hinweise auf verletzte Personen.

Fast 50 Autos, mehrere Briefkästen und Hauswände sind in Hanau (Bundesland Hessen) offenbar mit Blut beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich ein Mann, der eine rötliche Flüssigkeit an seinem im Stadtteil Lamboy abgestellten Fahrzeug festgestellt habe. Die Flüssigkeit war laut den Ermittlern in Form eines Hakenkreuzes auf die Motorhaube des Wagens aufgebracht worden. 

Im Umfeld fanden die Beamten demnach zahlreiche weitere beschmierte Autos sowie Briefkästen und auch Hauswände. Insgesamt seien bislang fast 50 Fahrzeuge registriert worden - viele von ihnen mit dem verbotenen Symbol beschmiert.

Polizei bittet um Hinweise

Ein spezieller Vortest habe ergeben, dass es sich bei der Substanz um menschliches Blut handeln dürfte. Woher es stammt, ist laut Polizei unklar. Es gebe keine Hinweise auf verletzte Personen in dem Zusammenhang.

Die Hintergründe und Absichten der Tat seien bislang völlig unklar, hieß es. Die Polizei bittet um Hinweise. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. 

(Agenturen, sif)  |  Aktualisiert vor 2 Minuten

