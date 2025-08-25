Zudem ist eine große Rauchsäule über dem Stadtteil Veddel zu sehen.

In einer Lagerhalle im Hamburger Hafen ist ein Feuer ausgebrochen. Es sind weiterhin Knallgeräusche zu hören, die auf kleinere Explosionen schließen lassen.

Brand in Lagerhalle am Hamburger Hafen: Gibt Verletzte

Nach Polizeiangaben wurde die nahegelegene Autobahn A1 zwischen Norderelbe und Moorfleet wegen Trümmerteilen komplett gesperrt. Wie die Feuerwehr bestätigt, gibt es beim Brand einer Lagerhalle Verletzte im unteren einstelligen Bereich. Genauere Angaben wurden nicht gemacht.

Bei dem Brand ist durch die Explosion mehrerer Druckgasbehälter mindestens eine weitere Halle in Brand geraten. Auch gebe es weitere kleinere Brände auf dem Gelände, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich in den Druckbehältern Lachgas befinde. Ursprung des Feuers sei der Brand eines Fahrzeugs gewesen, das in der Lagerhalle abgestellt war.