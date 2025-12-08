Hafen von Alexandria: Wrack von 2.000 Jahre altem Schiff entdeckt

Taucher haben im Hafen von Alexandria das Wrack eines etwa 2.000 Jahre alten Schiffes entdeckt. Der über 35 Meter lange und rund sieben Meter breite Rumpf des Bootes liege am Grund des Hafens der überfluteten antiken Königsinsel Antirhodos, erklärte das Europäische Institut für Unterwasserarchäologie (EIASM) am Montag. Alexandria war in hellenistischer Zeit die Hauptstadt Ägyptens.

Auf dem Kielbalken wurden den Angaben zufolge griechische Inschriften entdeckt, die sich auf die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts datieren lassen. Dies bestärke die Annahme, dass das Schiff zu einer Zeit gebaut wurde, als sich auf der Königsinsel noch ein Palast und ein der ägyptischen Göttin Isis geweihter Tempel befanden. Das Boot habe "eine luxuriös ausgestattete Kabine besessen und wurde offenbar ausschließlich mit Rudern angetrieben", erklärte das in Alexandria ansässige Institut.