20-köpfige Großfamilie aus Syrien verübte mehr als 160 Straftaten

Seit Jahren beschäftigt eine Großfamilie aus Syrien die Justiz in Stuttgart , Deutschland. Seit Jahren sorgt der 20-köpfige Familienverbund für Schlagzeilen. Es geht um insgesamt 160 Straftaten . Darunter räuberische Erpressung, Körperverletzung und versuchter Totschlag.

Nun wurde die Gruppe aber merklich dezimiert. Wie mehrere deutsche Medien berichten haben mittlerweile 17 der 20 Familienmitglieder das Land verlassen, 13 davon am vergangenen Wochenende.

3 Brüder nach Messerangriff im Gefängnis

Fehlen nur noch 3 Brüder, die aktuell aber noch in Haft sitzen und eine mehrjährige Freiheitsstrafe verbüßen. Sie wurden nach einem Messerangriff im Juni verurteilt und sollen danach nach Syrien zurückkehren.